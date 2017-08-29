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СМИ: полиция Канады на велосипедах задержала одного из самых опасных преступников в США

Происшествия
29 августа, 19:11 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 29, августа. /ТАСС

Злоумышленника, который возглавлял группировку, продававшую экстази и марихуану, разыскивали с 2005 года

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ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейский патруль на велосипедах задержал в Монреале (провинция Квебек) одного из самых разыскиваемых в США преступников. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Уроженец Лаоса Катай-Хаофон Сичантха, более известный как Као, входил в список самых разыскиваемых и опасных преступников иммиграционной службы США. Монреальские полицейские 23 августа задержали его вместе с подельником по подозрению в хранении наркотиков во время планового патрулирования улиц. При проверке документов мужчина попытался убежать, но его быстро поймали.

После задержания Као предъявил фальшивое удостоверение личности американского гражданина. При проверке в участке выяснилось, что его с 2005 года разыскивают в США за распространение наркотиков. За поимку Сичантха была объявлена награда в размере $25 тыс. На сайте иммиграционной службы говорится, что Као является лидером преступной группировки, которая продавала экстази и марихуану в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс, Массачусетс, Джорджия и Нью-Йорк. Сообщалось, что он может быть вооружен и очень опасен.

Кроме того, как позже выяснилось, уроженца Лаоса разыскивала и полиция провинции Онтарио (Канада), где он также занимался распространением наркотиков. В последний раз преступника видели в 2013 году в 40 км от Детройта (штат Мичиган), который находится на американо-канадской границе.

Как ожидается, после предъявления Као обвинений в Канаде он будет экстрадирован в США.

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