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Fox: в Хьюстоне возникла угроза резкого роста уровня воды из-за переполнения резервуара

Происшествия
29 августа, 20:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Резервуар находится в 30 км от центра города

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Искусственный резервуар воды, расположенный в 30,5 км западнее центра американского города Хьюстон (штат Техас), переполнился, в результате существует угроза резкого повышения уровня воды в подтопленных от шторма "Харви" районах города. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News.

Согласно его информации, вода переливается через водослив высотой около 36 метров. "Такого еще никогда не было, - заявил представитель властей округа Хэррис Джефф Линднер. - Однако все происходит не особенно быстро, вода поднимается постепенно".

Между тем в соседнем округе Бразория произошел разлив озера Коламбия. В этой связи власти призывают население покинуть береговую линию.

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате погибли 14 человек. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, в центрах временного размещения людей и убежищах находятся около 6,2 тыс. человек.

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