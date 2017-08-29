В Твери завели дело о неисполнении обязанностей медиками после смерти беременной

ТАСС, 29 августа. Следователи возбудили уголовное дело после смерти беременной женщины в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Твери. Медперсонал не отреагировал на жалобы пациентки и не провел необходимой диагностики, сообщила журналистам во вторник в старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Валерия Павлова.

"По факту смерти пациента в Клинической больнице скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сказала она.

По версии следователей, ночью 20 июня беременная женщина поступила в больницу с жалобами на боли в животе и пояснице. "После осмотра пациентку направили в терапевтическое отделение, где у нее не взяли каких-либо анализов и не сделали УЗИ. Утром того же дня ее состояние резко ухудшилось, после чего была начата интенсивная терапия, однако около 17:00 мск она скончалась", - уточнила представитель СК.

Как полагают следователи, смерть пациентки могла наступить из-за недостаточной квалификации врачей в больнице, а также из-за ненадлежащей организации работы в медучреждении. "В настоящее время следственным путем проверяется качество оказанной в учреждении пациентке медицинской помощи, проводится изучение документации и допросы персонала больницы", - заключила представитель СК.