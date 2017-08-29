Работа берлинского аэропорта Тегель остановлена из-за бомбы времен войны

ТАСС, 29 августа. Берлинский аэропорт Тегель во вторник временно не принимает и не отправляет рейсы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

"В связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны в Шпандау (район на западе Берлина вблизи аэропорта, - прим. ТАСС) авиасообщение вечером будет ограничено. По соображениям безопасности не будет производиться посадка и отправление самолетов", - говорится в сообщении Тегеля в Twitter.

Во время Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб, более 20% из которых не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще эти снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Tegel Airport: Due to the disarming of a WW2 bomb in Spandau, there will be restrictions in air traffic during the evening. Update follows. — Berlin Airport (@berlinairport) 29 августа 2017 г.