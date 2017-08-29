В Кабуле австрийский офицер прострелил колено американскому солдату

ВЕНА, 29 августа. /ТАСС/. Офицер австрийской армии прострелил колено американскому военнослужащему на военной базе в Афганистане.

Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны и спорта Австрии.

Инцидент произошел в Кабуле в минувшую субботу. Майор армии Австрии выстрелил из табельного пистолета "Глок" во время нахождения в жилом контейнере, пуля пробила стенку помещения и ранила военнослужащего армии США. "Да, произошел инцидент со стрельбой", - заявил газете Kurier официальный представитель австрийского военного ведомства полковник Михаэль Бауэр.

По данным австрийских военных, речь идет о случайности, поскольку офицер мог забыть разрядить пистолет после стендовой стрельбы и в стволе остался патрон. "Американский солдат получил ранение в колено и был отправлен на лечение в США. Слава Богу, ничего страшного не случилось", - отметил Бауэр.

Австрийского офицера в ближайшее время отправят на родину. "Как только он вернется, прокуратура начнет расследование, офицера ожидает дисциплинарное наказание", - отметили в минобороны Австрии.

В Кабуле в настоящее время размещены девять офицеров минобороны Австрии. Военнослужащие принимают участие в небоевой миссии НАТО в Афганистане под названием "Решительная поддержка". Кроме того, в октябре прошлого года вооруженные силы Австрии направили в Мазари-Шариф трех военных альпинистов-инструкторов.