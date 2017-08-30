Суд рассмотрит жалобу на продление Улюкаеву домашнего ареста на полгода

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду проверит законность продления домашнего ареста экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Улюкаева на постановление о продлении ему домашнего ареста на полгода назначено в Мосгорсуде на 30 августа в 14:45 мск, сказала она.
Улюкаев отказался от участия в рассмотрении жалобы, она будет рассмотрена с участием его адвоката.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. 1 сентября ожидается допрос свидетелей обвинения, кого именно, в суде пока не уточнили.
В ходе предварительных слушаний 8 августа суд по ходатайству гособвинения продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января 2018 года.