Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США суд отклонил иск экс-губернатора Аляски, обвинившей The New York Times в клевете

Происшествия
30 августа, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

В статье газеты говорилось, что Сара Пэйлин могла нести частичную ответственность за стрельбу в Аризоне в 2011 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Манхэттене отклонил во вторник иск, поданный бывшим кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Сарой Пэйлин, которая обвинила в клевете газету The New York Times. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Поводом для подачи иска стала редакционная статья, опубликованная на страницах издания 15 июня. В материале шла речь о стрельбе 14 июня в штате Вирджиния, при которой был ранен заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис. В материале проводилась параллель между этим случаем и инцидентом в январе 2011 года, когда в штате Аризона страдавший от психических расстройств местный житель устроил стрельбу и тяжело ранил члена Конгресса, демократа Габриэль Гиффордс.

Из статьи следовало, будто бы частичную ответственность за произошедшее в Аризоне могла нести Пэйлин, которая в то время активно участвовала в межпартийной борьбе и агитации. В публикации The New York Times отмечалось, что незадолго до стрельбы в 2011 году политический комитет, связанный с Пэйлин, опубликовал изображение Гиффордс и некоторых других политиков-демократов под прицелом. Позже издание внесло в материал правку, подчеркнув, что, в действительности, под прицелом были изображены не конкретные лица, а избирательные округа, где республиканцы рассчитывали победить демократов на выборах. The New York Times также признала, что никакой связи между публикацией комитета и стрельбой, при которой пострадала Гиффордс, установлено не было.

Пэйлин подала иск, утверждав, что издание целенаправленно ее оклеветало, "опубликовав заведомо ложные заявления, из которых следовало, что она несет ответственность за то, что подстрекала к стрельбе" в 2011 году. Пэйлин добивалась, чтобы газета выплатила ей компенсацию, размер которой должно было установить жюри присяжных.

Однако рассматривавший иск судья Джед Ракофф во вторник пришел к выводу, что хоть статья и могла содержать ошибки, это не было сделано умышленно с целью опорочить Пэйлин. "Это может быть небрежностью [при написании материала], но это явно не клевета в отношении известной личности", - заявил судья, отметив, что иск отклонен. Адвокаты Пэйлин никак не прокомментировали вердикт.

Губернатор и кандидат

53-летняя Пэйлин занимала пост губернатора штата Аляска в 2006-2009 годах. В 2008 году сенатор Джон Маккейн, участвовавший тогда в борьбе за Белый дом от Республиканской партии, выбрал ее кандидатом в вице- президенты. Победу на президентских выборах тогда одержал демократ Барак Обама.

Пэйлин стала одной из первых известных представителей Республиканской партии, высказавшихся в поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года. Она участвовала в его предвыборной кампании. СМИ также сообщали, что Пэйлин может войти в администрацию Трампа, однако этого не произошло.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
2
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
3
Биография Дмитрия Когана
4
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
5
Первый снег выпал на курорте Красная Поляна в Сочи
6
СБУ обвинила представителей "Русала" в уничтожении запорожского комбината в интересах РФ
7
ЦБ определил судьбу "Открытия": одним госбанком станет больше
Темы дня
Новости партнеров
Реклама