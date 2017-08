В США суд отклонил иск экс-губернатора Аляски, обвинившей The New York Times в клевете

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Манхэттене отклонил во вторник иск, поданный бывшим кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Сарой Пэйлин, которая обвинила в клевете газету The New York Times. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Поводом для подачи иска стала редакционная статья, опубликованная на страницах издания 15 июня. В материале шла речь о стрельбе 14 июня в штате Вирджиния, при которой был ранен заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис. В материале проводилась параллель между этим случаем и инцидентом в январе 2011 года, когда в штате Аризона страдавший от психических расстройств местный житель устроил стрельбу и тяжело ранил члена Конгресса, демократа Габриэль Гиффордс.

Из статьи следовало, будто бы частичную ответственность за произошедшее в Аризоне могла нести Пэйлин, которая в то время активно участвовала в межпартийной борьбе и агитации. В публикации The New York Times отмечалось, что незадолго до стрельбы в 2011 году политический комитет, связанный с Пэйлин, опубликовал изображение Гиффордс и некоторых других политиков-демократов под прицелом. Позже издание внесло в материал правку, подчеркнув, что, в действительности, под прицелом были изображены не конкретные лица, а избирательные округа, где республиканцы рассчитывали победить демократов на выборах. The New York Times также признала, что никакой связи между публикацией комитета и стрельбой, при которой пострадала Гиффордс, установлено не было.

Пэйлин подала иск, утверждав, что издание целенаправленно ее оклеветало, "опубликовав заведомо ложные заявления, из которых следовало, что она несет ответственность за то, что подстрекала к стрельбе" в 2011 году. Пэйлин добивалась, чтобы газета выплатила ей компенсацию, размер которой должно было установить жюри присяжных.

Однако рассматривавший иск судья Джед Ракофф во вторник пришел к выводу, что хоть статья и могла содержать ошибки, это не было сделано умышленно с целью опорочить Пэйлин. "Это может быть небрежностью [при написании материала], но это явно не клевета в отношении известной личности", - заявил судья, отметив, что иск отклонен. Адвокаты Пэйлин никак не прокомментировали вердикт.

Губернатор и кандидат

53-летняя Пэйлин занимала пост губернатора штата Аляска в 2006-2009 годах. В 2008 году сенатор Джон Маккейн, участвовавший тогда в борьбе за Белый дом от Республиканской партии, выбрал ее кандидатом в вице- президенты. Победу на президентских выборах тогда одержал демократ Барак Обама.

Пэйлин стала одной из первых известных представителей Республиканской партии, высказавшихся в поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года. Она участвовала в его предвыборной кампании. СМИ также сообщали, что Пэйлин может войти в администрацию Трампа, однако этого не произошло.