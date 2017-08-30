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Трамп: ликвидация последствий шторма "Харви" обойдется США в рекордную сумму

Происшествия
30 августа, 2:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, августа. /ТАСС

Президент США отметил, что в истории страны не было еще "ничего, настолько дорогостоящего"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Ликвидация последствий, вызванных тропическим штормом "Харви" в штате Техас, обойдется бюджету США в рекордную за всю историю страны сумму, заявил президент Дональд Трамп.

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"Вероятно, никогда в истории нашей страны не было ничего, настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического в столь разрушительных, столь жестоких обстоятельствах, как ураган Харви", - отметил глава государства на встрече с властями и спасателями в городе Остин (штат Техас). Точную суммы, которую власти потратят на ликвидацию последствий удара стихии, глава Белого дома не озвучил.

Он также подчеркнул, что собирается "работать с Конгрессом в деле оказания помощи Техасу", отметив, что "это будет дорогостоящей задачей". По словам Трампа, спасатели продолжают ликвидировать последствия шторма. "Никто никогда не видел ничего такого, никто никогда не видел столько воды", - указал он.

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Как говорится в заявлении первой леди страны Меланьи Трамп, распоряжение об эвакуации получили 1,7 млн человек.

"Последствия урагана "Харви" будут ощущаться в Техасе, Луизиане и других частях страны в течение многих месяцев и последующих лет. На данный момент 1,7 млн человек получили распоряжение покинуть свои дома. Пока в Хьюстоне повышается уровень воды, к сожалению, будет увеличиваться и число эвакуируемых", - отмечается в документе.

Супруга президента выразила желание оказать "насколько это возможно продуктивную помощь и поддержку не просто словами, но и действиями".

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