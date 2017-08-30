NYT: число жертв шторма "Харви" в США достигло 30 человек

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек.

Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Шторм "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет.