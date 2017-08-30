NYT: число жертв шторма "Харви" в США достигло 30 человек

NYT: число жертв шторма "Харви" в США достигло 30 человекПроисшествия 30 августа, 4:43
"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-inЭкономика и бизнес 30 августа, 4:10
Постпред РФ при ООН: КНДР должна прекратить пуски ракетПолитика 30 августа, 3:59
СБ ООН принял заявление с осуждением испытания ракеты КНДРМеждународная панорама 30 августа, 3:52
США предъявили обвинения 15 охранникам Эрдогана в участии в беспорядках в ВашингтонеМеждународная панорама 30 августа, 3:29
WSJ: минюст США проводит проверки в отношении Uber по подозрению в коррупцииЭкономика и бизнес 30 августа, 3:22
Ким Чен Ын назвал пуск ракеты 29 августа подготовкой к удару по акватории ГуамаМеждународная панорама 30 августа, 3:08
Советник Трампа: юрисконсульт не обсуждал с представителями РФ проект Trump Tower в МосквеМеждународная панорама 30 августа, 3:00
"Известия": российские туроператоры получат субсидии на развитие внутреннего туризмаЭкономика и бизнес 30 августа, 2:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек.
Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.
Шторм "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет.