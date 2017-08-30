Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: число жертв шторма "Харви" в США достигло 30 человек

Происшествия
30 августа, 4:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Официально власти не называют точное число погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Шторм "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет. 

Смотрите также

Трамп: ликвидация последствий шторма "Харви" обойдется США в рекордную сумму

В ООН прогнозируют, что шторм "Харви" не утихнет еще несколько дней

Генконсульство России в Хьюстоне: среди жертв урагана "Харви" нет россиян

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
2
Биография Дмитрия Когана
3
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
4
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
5
"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-in
6
Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня"
7
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама