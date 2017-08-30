В Кузбассе прокурор сбил ребенка

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Кузбассе устанавливают обстоятельства ДТП с участием прокурора города Березовский, который вечером 29 августа в Кемерове сбил семилетнего мальчика, неожиданно выбежавшего на дорогу. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. Очевидцы вызвали скорую помощь, сотрудников правоохранительных органов. Ребенок получил тяжелые травмы, он госпитализирован. По предварительным данным, автомобилем управлял прокурор города Березовский", - сказали в пресс-службе.

По факту происшествия проводится проверка. "По результатам медицинского освидетельствования водителя установлено, что он в состоянии опьянения не находился. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля", - уточнили в пресс-службе.