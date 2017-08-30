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Игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска отравились в Кемеровской области

Происшествия
30 августа, 8:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, августа. /ТАСС

Шесть детей в возрасте 8-9 лет, а также двое сопровождавших их взрослых обратились в больницу из-за плохого самочувствия, проводится доследственная проверка

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска и двое сопровождающих их взрослых, по предварительным данным, отравились во время пребывания в Кемеровской области, следственные органы проводят по этому факту доследственную проверку. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Игроки команды по хоккею с мячом приехали в Кемерово из Красноярска. 29 августа шесть детей в возрасте 8-9 лет, а также двое сопровождавших их взрослых обратились в больницу из-за плохого самочувствия. По предварительной информации, они отравились, по данному факту проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, через некоторое время их отпустили из медицинского учреждения. "Команда проживала в гостинице эконом-класса. В гостинице проведен осмотр, взяты пробы остатков продуктов питания. По предварительной информации, также игроки команды могли покупать продукты самостоятельно", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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