Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за снегопада

ТАСС, 30 августа. Несколько населенных пунктов Селемджинского района Амурской области остались без электроснабжения из-за выпавшего накануне снегопада, на некоторых автодорогах нарушено автомобильное движение, в районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Во вторник на территории Селемджинского района выпал мокрый снег. Под его тяжестью были повалены деревья, несколько населенных пунктов остались без света. Нарушено сообщение по автодорогам местного значения "Экимчан - Токур", "Коболдо - Огоджа", "Златоустовск - Стойба". В районе ведутся аварийно-восстановительные работы, введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По информации Амурских электрических сетей, без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген и Экимчан. Четыре бригады энергетиков приступили к аварийно-восстановительным работам, в ликвидации последствий снегопада задействованы также предприятия и учреждения района, дорожные службы, пожарно-спасательные формирования противопожарной службы Амурской области. Электроснабжение предполагается восстановить к 17:00 местного времени (11:00 мск), говорится в сообщении.

Сообщается, что в населенных пунктах есть трехдневный запас продуктов.