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Власти не исключают, что мусорный полигон "Аннино" в Подмосковье мог самовоспламениться

Происшествия
30 августа, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон "Аннино" в Рузском городском округе Московской области мог загореться из-за взрывоопасного свалочного газа. Об этом сообщила в среду пресс-служба муниципалитета со ссылкой на главу округа Максима Тарханова.

Пожар на "Аннино" начался в ночь на 30 августа, площадь возгорания составила около 100 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано.

"Предварительная причина - самовозгорание", - процитировала Тарханова пресс-служба муниципалитета.

Внутри тела полигона температура поднималась до 60-70 градусов, при ней свалочный газ мог самовоспламениться, пояснил глава администрации. К тому же внутрь свалки мог попасть кислород после дождей по каналам, которые вымыла вода, добавил он. "Возможно, расплавился старый аккумулятор - вытекла жидкость и произошло возгорание", - предположил Тарханов.

Тление полигона намерены устранить, засыпав его грунтом, сказал он. "Сложность в том, что необходимо было делать дорогу, так как самосвал проваливался", - пояснил глава округа, его слова передает пресс-служба.

Полигон "Аннино" был закрыт на прием мусора в 2016 году. С 1975 года он принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.

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