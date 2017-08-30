В Мурманске из-за снаряда эвакуировали жильцов девятиэтажного дома

МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Оперативные службы эвакуировали жильцов трех подъездов девятиэтажного дома на улице Шабалина в Мурманске после сообщения о нахождении в одной из квартир боевого снаряда. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, эвакуация была необходима для безопасного вывоза снаряда из жилого дома.

"Взрывотехники выяснили, что это 50-миллиметровая мина с взрывателем со следами коррозии, после чего было решено эвакуировать жильцов, а снаряд вывезти для дальнейшей утилизации", - сказали в управлении МВД.

О мине в квартире сообщил местный житель, рассказавший полиции, что нашел снаряд на прогулке и принес домой. Это предположительно мина времен Великой Отечественной войны.

После вывоза мины жильцы вернулись в свои квартиры. Проверочные мероприятия продолжаются, сообщает управление МВД.