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СМИ: более 60 детей умерло за последние трое суток в больнице в индийском Горакхпуре

Происшествия
30 августа, 10:40 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 30, августа. /ТАСС

По информации телеканала NDTV, причиной смерти детей медики называют энцефалит, а также другие инфекции и пневмонию

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 61 ребенок умер за последние 72 часа в больнице Баба Рагхав Дас в индийском Горакхпуре, это та же больница, где три недели назад скончались около 70 малышей. Как сообщает в среду телеканал NDTV, только за последние 24 часа здесь умерло 19 детей.

По этой информации, причиной смерти маленьких пациентов медики называют энцефалит, а также другие инфекции и пневмонию. Врачи больницы сообщили, что новый скачок массовой смертности детей может объясняться мощными наводнениями, которые обрушились на штаты Уттар-Прадеш (в котором находится эта больница) и Бихар. Из районов, пострадавших от стихии, постоянно привозят больных детей в тяжелом состоянии.

Ранее, когда 11-12 августа индийские СМИ сообщили о массовой гибели маленьких пациентов в этой больнице, причиной смертности называлась нехватка кислорода, которая якобы привела к трагическим результатам. Но затем власти штата опровергли информацию о том, что недостаток кислородных баллонов мог вызвать трагедию. Власти тогда отстранили от должности главного врача и ряд других представителей больничного руководства.

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