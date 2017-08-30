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Полиция возбудила дело против бизнесмена Джабраилова за стрельбу в отеле в центре Москвы

Происшествия
30 августа, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"

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Умар Джабраилов

Умар Джабраилов

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении бизнесмена Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в потолок в гостинице в центре Москвы.

"Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По словам представителя полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ - "Хулиганство". Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стрельбу он открыл в одной из гостиниц рядом с Кремлем. "При задержании ни он, ни кто-нибудь из его многочисленной охраны сопротивление не оказывал", - сообщил источник.

Джабраилов - российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент "Творческого Союза художников России", основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Теперь Джабраилову, согласно санкциям ст. 213 УК РФ, грозит от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Данной статьей также предусмотрены принудительные, исправительные или обязательные работы

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