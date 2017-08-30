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Суд 7 сентября начнет слушания по делу Пирумова

Происшествия
30 августа, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Бывший замминистра культуры обвиняется в хищениях средств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 7 сентября проведет предварительные слушания по делу бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Пирумова и других фигурантов дела назначены на 7 сентября",- сказала представитель суда.

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20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к 5 годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено 4 года и 7 месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

Суть обвинений

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры помимо Пирумова, Сергеева и Колесникова являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Практически все фигуранты дела частично или полностью признали свою вину, некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

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Темы
Хищения в Минкульте Коррупционные скандалы
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Пирумов, Григорий Ульянович
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