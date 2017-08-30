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"Тверской стрелок" просил полицейских застрелить его при задержании

Происшествия
30 августа, 12:04 UTC+3 ТАСС

В Тверском областном суде проходит допрос свидетелей по делу Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек

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ТАСС, 30 августа. Москвич Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино Тверской области, по словам сотрудника полиции, который проходит свидетелем по его делу, просил полицейских застрелить его при задержании. Об этом сообщили ТАСС в Тверском областном суде, где в среду проходит допрос свидетелей преступления.

"Он [Егоров] был несильно пьян. Просил застрелить его якобы при попытке к бегству", - цитирует суд слова свидетеля, добавив, что при задержании "тверской стрелок" пытался оказать сопротивление.

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© Александр Сайганов/ТАСС

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Ранее сообщалось, что во вторник суд приступил к рассмотрению дела Егорова. Обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на  ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. По данным следствия, Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.

В ходе расследования было установлено, что вечером 3 июня Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Между участниками застолья возник конфликт, после чего Егоров покинул компанию. Вооружившись охотничьим карабином, он вернулся на участок и расстрелял своих обидчиков. Одной женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила.

Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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