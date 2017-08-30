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Арестованный в Белоруссии священник из РФ не жалуется на условия содержания

Происшествия
30 августа, 12:35 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, августа. /ТАСС

Отмечается, что священнослужителю предложена консульская помощь

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МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Арестованный в Белоруссии священник из РФ не жалуется на условия содержания под стражей, ему предложена консульская помощь посольства России. Об этом заявил ТАСС в среду руководитель пресс-службы посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Наш консул посетил находящегося под стражей гражданина России. Претензий по поводу условий своего содержания под стражей он не высказал", - отметил представитель дипмиссии.

Как проинформировал Маскалев, находящемуся под стражей священнослужителю предложена необходимая в таких случаях консульская помощь.

Следствием установлено, что житель Ленинградской области, находясь на территории Витебска, пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц города. 3 августа россиянин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вместе с двумя женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург. Со слов самого задержанного, он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области.

Священнику предъявлено обвинение по статье УК Белоруссии "использование занятия проституцией другим лицом, сопряженное с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

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