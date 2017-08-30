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Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"

Происшествия
30 августа, 12:40 дата обновления: 30 августа, 13:12 UTC+3

Ранее некоторые СМИ сообщили о нецелевом использовании 110 млн руб., выделенных проекту на видеопаспорта для детей-сирот

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации о нарушениях при съемках программы "Пока все дома" на Первом канале при расходовании средств на видеопаспорта для детей-сирот, ждущих усыновления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде средств массовой информации, о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы "Пока все дома" на Первом канале. Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн руб., выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там пообещали, что в ходе проверки "будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам", а при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что Тимур Кизяков, который вел программу с 1992 года, покидает Первый канал. Сам телеведущий сообщил ТАСС, что ушел вместе с проектом "Пока все дома" по собственному желанию. В качестве причины ухода он назвал неприемлемые методы руководства канала. По словам Кизякова, проект не ощутил поддержку и защиту со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.

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