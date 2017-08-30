Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в потолок в гостинице в центре Москвы рядом с Кремлем, находился в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля "Four Seasons" по формальному поводу. Он находился в состоянии опьянения - в наркотическом или алкогольном покажет экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Источник также добавил, что бизнесмен до сих пор находится в отделе полиции "Китай-город", где ведется его допрос и проводятся иные следственные действия. Собеседник уточнил, что Джабраилова отпустят под подписку о невыезде, так как это преступление нетяжкое. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство"), которая предусматривает штраф, принудительные, исправительные или обязательные работы, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.

Инцидент произошел вечером 29 августа. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Джабраилова, стрелявшего в потолок из наградного пистолета. Пострадавших в результате происшествия нет.

Джабраилов - российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент "Творческого Союза художников России", основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".