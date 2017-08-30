Полиция проверяет информацию о мужчине, угрожавшем стрельбой из окна дома на севере Москвы

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о мужчине, который якобы угрожал открыть стрельбу из окна жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Утром в среду очевидцы сообщили, что мужчина на Фестивальной улице якобы угрожает прохожим стрельбой из окна", - сказали в пресс-службе.
На место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый сам открыл им дверь. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.