Полиция проверяет информацию о мужчине, угрожавшем стрельбой из окна дома на севере Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о мужчине, который якобы угрожал открыть стрельбу из окна жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Утром в среду очевидцы сообщили, что мужчина на Фестивальной улице якобы угрожает прохожим стрельбой из окна", - сказали в пресс-службе.

На место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый сам открыл им дверь. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.