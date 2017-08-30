В Подмосковье задержан подозреваемый в похищении женщины, за которую требовал выкуп

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили и задержали подозреваемого в похищении женщины в Подмосковье. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, 17 августа около 20:00 мск подозреваемый и другие неизвестные лица по предварительному сговору у дома на Ставропольской улице в Москве напали на 42-летнюю потерпевшую и под угрозой применения оружия посадили ее в машину и вывезли в одну из квартир в подмосковном Электрогорске, где удерживали против воли.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, а также активном участии сотрудников местной полиции были установлены двое подозреваемых, один из которых в ходе освобождения потерпевшей был задержан", - сообщили в ГСУ, отметив, что подозреваемый арестован.

По данным подмосковной полиции, задержанный подозреваемый - 36-летний уроженец Средней Азии.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что с заявлением в полицию о похищении женщины обратилась ее 35-летняя сестра, уроженка Средней Азии. "Установлено, что правонарушители незаконно удерживали и требовали за освобождение похищенной женщины выкуп в размере 1 млн рублей", - добавили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц с применением насилия по предварительному сговору из корыстных побуждений"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и других соучастников похищения, ведется розыск второго подозреваемого.