В Подмосковье задержан подозреваемый в похищении женщины, за которую требовал выкуп

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили и задержали подозреваемого в похищении женщины в Подмосковье. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, 17 августа около 20:00 мск подозреваемый и другие неизвестные лица по предварительному сговору у дома на Ставропольской улице в Москве напали на 42-летнюю потерпевшую и под угрозой применения оружия посадили ее в машину и вывезли в одну из квартир в подмосковном Электрогорске, где удерживали против воли.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, а также активном участии сотрудников местной полиции были установлены двое подозреваемых, один из которых в ходе освобождения потерпевшей был задержан", - сообщили в ГСУ, отметив, что подозреваемый арестован.
По данным подмосковной полиции, задержанный подозреваемый - 36-летний уроженец Средней Азии.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что с заявлением в полицию о похищении женщины обратилась ее 35-летняя сестра, уроженка Средней Азии. "Установлено, что правонарушители незаконно удерживали и требовали за освобождение похищенной женщины выкуп в размере 1 млн рублей", - добавили в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц с применением насилия по предварительному сговору из корыстных побуждений"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и других соучастников похищения, ведется розыск второго подозреваемого.