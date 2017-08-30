Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Съемочная группа "России 24" была обстреляна в Донбассе со стороны позиций Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщили на телеканале.

"В Донбассе, где с прошлой пятницы должно действовать перемирие, под обстрел попала наша съемочная группа. Военный корреспондент Александр Сладков сегодня готовил очередной репортаж о нарушениях режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщил в эфире "России 24" Сладков, при обстреле никто не пострадал. "Огонь был открыт с украинских позиций... Мы не успели доехать до передовой, и уже раздалась стрельба", - сказал он, комментируя показанные в эфире кадры обстрела. "Но самое страшное - то, что это происходило не на передовой - до нее было 600 метров, а рядом с населенными пунктами", - добавил журналист.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории. Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.