Минкультуры РФ может быть признано потерпевшим по "делу Серебренникова"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ может быть признано потерпевшим по уголовному делу о хищениях в некоммерческой организации "Седьмая студия", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренникова. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В уголовном деле есть заявление Министерства культуры по факту хищения выделенных из федерального бюджета 68 млн рублей руководством "Седьмой студии" при реализации проекта "Платформа" Серебренникова. Таким образом Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть. Но изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил, что в 2011-2014 годах, когда на проект "Платформа" было выделено более 200 млн рублей, Министерство культуры не проводило никаких проверок расходования бюджетных средств. "Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта "Платформа" в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, хищения изначально могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий. В 2015 году следственным отделом Управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "Изначально в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн рублей. В связи с расследованием 23 мая 2017 года была проведена серия обысков в "Гоголь-центре", в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и по другим адресам", - напомнил источник.

Официальными комментариями ТАСС не располагает.

В рамках расследования дела были задержаны директор Российского государственного академического театра им. Федора Волкова Юрий Итин и Нина Масляева, которые в 2011-2014 годах занимали должности гендиректора и главного бухгалтера "Седьмой студии" соответственно, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Масляева и Малобродский по решению суда заключены под стражу, Итин был помещен под домашний арест. Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест. В деле фигурирует и продюсер Екатерина Воронова, которая скрылась от следствия и сейчас находится в розыске.

Источник предположил, что это не окончательный список обвиняемых. "Круг фигурантов будет уточняться и, возможно, расширяться", - сказал он.