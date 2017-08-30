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Информация об угрожавшем стрельбой из окна дома на севере Москвы мужчине не подтвердилась

Происшествия
30 августа, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Полицейские не обнаружили оружия у жителя квартиры на Фестивальной улице

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Информация о мужчине, который якобы угрожал открыть стрельбу из окна жилого дома на севере Москвы, не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Полицейские не обнаружили оружия у жителя квартиры на Фестивальной улице, откуда якобы мужчина угрожал прохожим стрельбой", - сказали в пресс-службе главка.

По данным полиции, утром в среду очевидцы сообщили, что мужчина на Фестивальной улице якобы угрожает прохожим стрельбой из окна. На место для проверки прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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