Информация об угрожавшем стрельбой из окна дома на севере Москвы мужчине не подтвердилась

Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учетаПроисшествия 30 августа, 15:19
Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки ТрампПолитика 30 августа, 15:16
Убытки Hapag-Lloyd в I полугодии сократились на фоне роста объемов и оздоровления рынкаТранспорт 30 августа, 15:14
На Урале создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатораНовости Урала 30 августа, 15:13
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУПроисшествия 30 августа, 15:11
Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность своих детейОбщество 30 августа, 15:09
СМИ: "Лестер" отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в "Халл"Спорт 30 августа, 14:59
Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славыОбщество 30 августа, 14:57
Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 годуСпорт 30 августа, 14:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Информация о мужчине, который якобы угрожал открыть стрельбу из окна жилого дома на севере Москвы, не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Полицейские не обнаружили оружия у жителя квартиры на Фестивальной улице, откуда якобы мужчина угрожал прохожим стрельбой", - сказали в пресс-службе главка.
По данным полиции, утром в среду очевидцы сообщили, что мужчина на Фестивальной улице якобы угрожает прохожим стрельбой из окна. На место для проверки прибыли сотрудники правоохранительных органов.