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Мосгорсуд 6 сентября огласит приговор двум хакерам из группы "Шалтай-Болтай"

Происшествия
30 августа, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и назначить наказания подсудимым в 2,5 и 3 года колонии-поселения

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 6 сентября огласит приговор двум предполагаемым участникам хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константину Теплякову и Александру Филинову. Об этом сообщила ТАСС адвокат Филинова Наталья Земскова.

"Суд сегодня провел прения сторон. Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и назначить в виде наказания Филинову 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении, Теплякову - три года в колонии-поселении. Суд завершил рассмотрение дела, оглашение приговора назначено на 6 сентября в 15:30 мск", - сказала Земскова.

Материалы дела имеют гриф "секретно", оно рассматривается в закрытом режиме.

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Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и его возможные сообщники Филинов и Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года, им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к двум годам колонии. Защита приговор обжаловала, но потом обжалование отозвала. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике Администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являются.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.

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