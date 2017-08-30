Бывший начальник службы автодорог Крыма подозревается в подлоге документов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Бывший начальник службы автомобильных дорог Крыма подозревается в представлении подложного документа при приеме на работу, сообщила в среду пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый, являясь соучредителем и генеральным директором коммерческой организации, предоставил в отдел кадров службы автомобильных дорог Крыма подложный документ для назначения на должность первого заместителя начальника данного учреждения. В дальнейшем подозреваемый был назначен на должность начальника службы. В настоящее время, по данным ведомства, он уволен по собственному желанию.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, добавили в управлении.