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СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова

Происшествия
30 августа, 14:46 дата обновления: 30 августа, 15:09 UTC+3

Специального корреспондента увезли в неизвестном направлении. Ранее ее имя внесли в раздел "Чистилище" запрещенного в России сайта Миротворец

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Анна Курбатова

Анна Курбатова

© Первый канал

ТАСС, 30 августа. Журналистка Первого канала Анна Курбатова похищена в Киеве, сообщает телеканал "Россия 24".

"Сегодня в Киеве была похищена наша коллега, журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую увезли в неизвестном направлении," - говорится в сообщении телеканала.

"Ранее специальному корреспонденту, 29-летней уроженке Ставрополя, неоднократно поступали угрозы за освещение событий, которые происходят на Украине. 26 августа ее имя внесли в раздел "Чистилище" запрещенного в России сайта Миротворец. Анну обвинили в тенденциозной подаче сюжета о военном параде по случаю Дня независимости Украины. Также ей приписывают манипулирование общественно значимой информацией и участие в антиукраинской пропаганде", - добавила телеведущая канала.

В социальной сети Facebook ранее пользователь Роман Доник (активист "майдана" в 2014 году, основатель собственной волонтерской группы) призвал избивать тех, кто осуществляет "антиукраинскую деятельность", прежде чем они будут выдворены за пределы страны. "Следующих нужно избивать ногами перед тем как выкидывать из Украины, чтоб хоть чего-то боялись", - заявил он 26 августа, комментируя внесение журналистки в базу "Миротворца".

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