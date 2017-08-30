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На США выпало 57 трлн литров воды в результате шторма "Харви"

Происшествия
30 августа, 15:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, августа. /ТАСС

Телеканал Fox News отмечает, что количество выпавших на юге страны осадков поместилось бы в 27 млн плавательных бассейнов для Олимпийских игр

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Около 57 трлн литров воды выпало на юге США в результате ливневых дождей, которые принес с собой шторм "Харви". Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

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Он не стал приводить количество осадков в миллиметрах, а указывал объем в галлонах и литрах. Так, по данным телеканала, к концу среды на территории США из-за обрушившегося шторма должно выпасть еще до 23 трлн литров воды. При этом Fox News отмечает, что количество уже выпавших на юге США осадков поместилось бы в 27 млн плавательных бассейнов для Олимпийских игр.

Во вторник Национальная метеорологическая служба страны сообщила, что количество осадков, выпавших в одном из городов в американском штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. Сейчас он медленно смещается на северо-восток и находится преимущественно над Мексиканским заливом. Жертвами "Харви" уже стали 30 человек.

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