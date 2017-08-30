Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учета

Происшествия
30 августа, 15:19 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность, что говорить о политизации и цензуре в рамках дела Серебренникова неуместно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поддержка режиссера Кирилла Серебренникова профессиональным сообществом в связи с возбужденным против него уголовным делом понятна, но расходование государственных средств требует контроля и учета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что происходит, и есть контроль за расходованием средств. Те, кто использует госсредства, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности. Это абсолютно нормальная практика. Государственные деньги требуют учета", - сказал пресс- секретарь главы государства.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

Он добавил, что "поддержка цехом активного участника этого театрального цеха вполне понятна, но, наверное, не стоит связывать эту поддержку с теми вопросами, которые у следствия сегодня к Серебренникову есть".

При этом Песков выразил уверенность, что говорить о политизации и цензуре в рамках дела Серебренникова неуместно. "Нужно вспомнить, что до тех пор, пока не принято соответствующее решение суда, никто никого виновным назвать не может. Здесь нужно набраться терпения и не говорить впустую о какой-то политизации, цензуре. Такие рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам [к Серебренникову]", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что "речь ни о какой цензуре не идет". "Но, естественно, предоставляя какие-то гранты, государство вправе обозначить те или иные темы, которые для него представляют особый интерес. Но называть это проявлением цензуры было бы неверно", - резюмировал Песков.

Смотрите также

ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян

Мосгорсуд 4 сентября рассмотрит жалобу адвоката Серебренникова на домашний арест

Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова желавшим внести за него залог

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама