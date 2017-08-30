Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учета

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поддержка режиссера Кирилла Серебренникова профессиональным сообществом в связи с возбужденным против него уголовным делом понятна, но расходование государственных средств требует контроля и учета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что происходит, и есть контроль за расходованием средств. Те, кто использует госсредства, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности. Это абсолютно нормальная практика. Государственные деньги требуют учета", - сказал пресс- секретарь главы государства.

Он добавил, что "поддержка цехом активного участника этого театрального цеха вполне понятна, но, наверное, не стоит связывать эту поддержку с теми вопросами, которые у следствия сегодня к Серебренникову есть".

При этом Песков выразил уверенность, что говорить о политизации и цензуре в рамках дела Серебренникова неуместно. "Нужно вспомнить, что до тех пор, пока не принято соответствующее решение суда, никто никого виновным назвать не может. Здесь нужно набраться терпения и не говорить впустую о какой-то политизации, цензуре. Такие рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам [к Серебренникову]", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что "речь ни о какой цензуре не идет". "Но, естественно, предоставляя какие-то гранты, государство вправе обозначить те или иные темы, которые для него представляют особый интерес. Но называть это проявлением цензуры было бы неверно", - резюмировал Песков.