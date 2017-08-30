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Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом на полгода

Происшествия
30 августа, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Заседание в городском суде прошло в отсутствии экс-министра экономического развития, который направил в суд соответствующее ходатайство

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 27 января 2018 года домашнего ареста экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн.

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"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения", - огласила решение судья.

Заседание в городском суде прошло в отсутствии Улюкаева, который направил в суд соответствующее ходатайство. Адвокат Лариса Каштанова в суде просила признать ограничение свободы бывшего министра необоснованным. "Нас оскорбляет позиция следствия, что Улюкаев может скрыться или воспрепятствовать расследованию - это не тот человек", - заявила Каштанова.

В свою очередь следователь и прокурор просили признать решение Замоскворецкого суда законным и обоснованным. "Мы настаиваем на том, что содержание Улюкаева под домашним арестом - это единственно возможная мера, которая с учетом личности обвиняемого, сути уголовного дела соответствует интересам следствия", - сказал прокурор.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. 1 сентября ожидается допрос свидетелей обвинения, кого именно, в суде пока не уточнили. В ходе предварительных слушаний суд по ходатайству гособвинения продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января 2018 года.

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