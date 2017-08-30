В Петербурге скончалась девочка, которую родители отказывались лечить от ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Девочка, которую родители несколько лет отказывались лечить от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям, скончалась в Петербурге. Об этом в среду ТАСС сообщил главный врач ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница", главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

По его словам, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, медики почти год боролись за ее жизнь, но помочь девочке не смогли.

"Девочка наблюдалась в городском центре СПИД, ее родители являются СПИД-диссидентами, они категорически отказывались от терапии", - рассказал Воронин. По его словам, врачи и общественные организации боролись за возможность лечить ребенка не один год. Медики предпринимали попытки переубедить родителей, однако они не давали лекарства дочери, и ей становилось все хуже.

"К этому вопросу подключились общественная организация "Пациентский контроль", они обратились в прокуратуру, прокуратура обязала родителей начать лечение", - рассказал Воронин. По его словам, около года назад девочка поступила в его больницу в крайне тяжелом состоянии, у нее практически не было иммунитета. "В таком состоянии дети практически не выживают. Однако это был очень жизнестойкий ребенок, который боролся за свою жизнь", - сказал он.

По словам Воронина, последний год жизни девочка получала лечение, однако было поздно. Он отметил, что когда девочка умерла, ей было восемь лет.

ВИЧ/СПИД-диссиденты отрицают диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения. Эксперты здравоохранения отмечают, что идеи ВИЧ-диссиденства несут угрозу распространения инфекции, а также угрожают жизни и здоровью инфицированных людей.