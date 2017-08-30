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В ОАЭ закрыли уголовное дело против российского режиссера Арика Манукяна

Происшествия
30 августа, 16:54 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 30, августа. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, он занимался вопросом освобождения режиссера в связи с многочисленными обращениями Арика Манукяна и его друзей

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ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Суд Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, которого в мае 2017 года задержали местные власти за незаконную съемку с дрона. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

В июле газета "Коммерсантъ" сообщала, что инцидент произошел 26 мая возле мечети шейха Зайда, где Манукян снимал с использованием дрона свадебное видео. Режиссер не получил у властей ОАЭ специальную лицензию на съемку, из-за чего его и еще двоих россиян задержали полицейские. Их поместили в судебную тюрьму, однако после вмешательства посольства России они были переведены под домашний арест. За подобное нарушение, по законам арабского государства, предусмотрено лишение свободы на три и более года с наложением штрафа.

"Уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна закрыто. Такое решение вынесено сегодня судом Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы Кадырова. Отмечается, что глава Чечни занимался вопросом освобождения Манукяна в связи с многочисленными обращениями режиссера и его друзей.

"Он [Кадыров] лично обратился к представителям руководства страны, с которыми поддерживает теплые братские отношения. В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования. В настоящее время представители главы Чечни принимают меры с целью освобождения Манукяна от возможного штрафа и в самое ближайшее время, после завершения всех юридических формальностей, Манукян сможет вернуться домой", - добавили в пресс-службе.

33-летний Манукян снял фильм "Прерванная песня" и короткометражку "Мамочка".

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