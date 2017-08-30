Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Миллиардер Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в номере гостиницы "Four Season" в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Мужчине, который 29 августа в отеле, расположенном в центральной части города, произвел выстрелы вверх из пистолета, в рамках производства по уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ - "Хулиганство" - сегодня в 18:15 мск избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, расследование уголовного дела продолжается.