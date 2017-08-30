Обвиняемого в избиении блогера в Парке Горького арестовали на 1,5 месяца

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы до 13 октября санкционировал арест сына актера телесериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде ареста на срок 1 месяц и 14 суток - до 13 октября", - огласила судья.
Защита намерена обжаловать данное решение.