Обвиняемого в избиении блогера в Парке Горького арестовали на 1,5 месяца

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы до 13 октября санкционировал арест сына актера телесериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде ареста на срок 1 месяц и 14 суток - до 13 октября", - огласила судья.

Защита намерена обжаловать данное решение.