В центре Москвы грузовик сбил двух человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два человека попали под колеса грузовика в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Около дома 4 по улице Каретный ряд грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

По факту произошедшего проводится проверка.