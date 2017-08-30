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В центре Москвы грузовик сбил двух человек

Происшествия
30 августа, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Водитель машины скрылся с места ДТП

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два человека попали под колеса грузовика в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Около дома 4 по улице Каретный ряд грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

По факту произошедшего проводится проверка.

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