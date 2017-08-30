Полиция отказала в возбуждении дела против родителей сбитого в Балашихе мальчика

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вовлечении ребенка в антиобщественные действия в отношении родителей сбитого в Балашихе в апреле шестилетнего мальчика.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, "после получения судмедэкспертизы из Бюро судебно-медицинской экспертизы Железнодорожного была назначена доследственная проверка по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП от 23 апреля, в результате которого погиб несовершеннолетний".
"По результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения", - сообщили в ГУ МВД.
Телеканал RT сообщил, что полиция Балашихи может возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП весной 2017 года.