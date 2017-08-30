Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, несколько пострадали в результате ДТП в Краснодаре, где в среду автомобиль влетел в остановку после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

"Две машины столкнулись, одна из них потом отлетела в остановку. Один человек погиб, порядка семи человек пострадали - и те, кто был в машинах, и те, кто был на остановке", - сказал собеседник агентства.

Информация уточняется, подчеркнул он.