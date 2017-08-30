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Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы

Происшествия
30 августа, 21:43 дата обновления: 30 августа, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика МАЗ, который сбил двух человек в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан", - сообщили в ведомстве.

Сейчас с ним работают сотрудники полиции, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным врио начальника пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова, водитель не справился с управлением. "Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением. По факту произошедшего проводится проверка", - сказал он.

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