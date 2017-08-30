Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика МАЗ, который сбил двух человек в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан", - сообщили в ведомстве.

Сейчас с ним работают сотрудники полиции, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным врио начальника пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова, водитель не справился с управлением. "Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением. По факту произошедшего проводится проверка", - сказал он.