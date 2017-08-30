Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячомСпорт 30 августа, 23:08
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре МосквыПроисшествия 30 августа, 22:42
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в ЛондонеОбщество 30 августа, 22:37
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручемСпорт 30 августа, 22:36
Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогодыЭкономика и бизнес 30 августа, 22:32
Посол РФ: настало время наладить рабочие контакты между министрами обороны России и СШАПолитика 30 августа, 22:17
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с УкраиныПроисшествия 30 августа, 21:50
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре МосквыПроисшествия 30 августа, 21:43
Порошенко призвал Конгресс США увеличить помощь по программе безопасностиМеждународная панорама 30 августа, 21:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналистка Первого канала Анна Курбатова рассказала в эфире своего канала, что ее выдворили с Украины за неправильное с точки зрения местных властей наименования конфликта на востоке страны.
"В официальной бумаге мне прописали, что я несу угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету. Но на словах сказали, что это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Объяснили, что как угодно: российская агрессия и всевозможные синонимы, связанные с Россией, можно, а вот "гражданская война" - нельзя. Как объяснили - это главная причина была", - сообщила она.
Журналистка рассказала, что сотрудники СБУ и вовсе заявили, что некоторые из освещенных ей тем, в том числе правопорядок в столице страны, - это внутренние дела Украины, и ей "не надо об этом говорить на российском канале".
Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде в День независимости. В нем журналистка назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".