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Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины

Происшествия
30 августа, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По словам российской журналистки, СБУ выдворила ее, в частности, за "неправильное" наименование конфликта в Донбассе

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Анна Курбатова

Анна Курбатова

© Первый канал

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналистка Первого канала Анна Курбатова рассказала в эфире своего канала, что ее выдворили с Украины за неправильное с точки зрения местных властей наименования конфликта на востоке страны.

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"В официальной бумаге мне прописали, что я несу угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету. Но на словах сказали, что это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Объяснили, что как угодно: российская агрессия и всевозможные синонимы, связанные с Россией, можно, а вот "гражданская война" - нельзя. Как объяснили - это главная причина была", - сообщила она.

Журналистка рассказала, что сотрудники СБУ и вовсе заявили, что некоторые из освещенных ей тем, в том числе правопорядок в столице страны, - это внутренние дела Украины, и ей "не надо об этом говорить на российском канале".

Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде в День независимости. В нем журналистка назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".

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