Двое спецназовцев из Севастополя погибли при ликвидации боевиков в Дагестане 28 августа

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Два офицера силовых структур из Севастополя погибли в ходе контртеррористической операции в Хасавюрте 28 августа, говорится в сообщении Законодательного собрания города Севастополя, выразившего соболезнования в связи со случившимся.

"Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева и депутаты севастопольского парламента выражают соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого - офицерам силовых структур, погибших 28 августа в Дагестане во время контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

По данным источника в силовых структурах Севастополя, оба офицера - севастопольцы, служившие ранее в Центре спецопераций "А" Службы безопасности Украины, а с присоединением Крыма к России приняли присягу на верность РФ. Во время службы в силовых структурах РФ неоднократно участвовали в сложных оперативно-боевых мероприятиях на территории Северного Кавказа. За мужество офицеры отмечены наградами.