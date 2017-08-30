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Двое спецназовцев из Севастополя погибли при ликвидации боевиков в Дагестане 28 августа

Происшествия
30 августа, 22:29 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 30, августа. /ТАСС

По данным источника, оба офицера неоднократно участвовали в сложных оперативно-боевых мероприятиях на территории Северного Кавказа

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Два офицера силовых структур из Севастополя погибли в ходе контртеррористической операции в Хасавюрте 28 августа, говорится в сообщении Законодательного собрания города Севастополя, выразившего соболезнования в связи со случившимся.

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"Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева и депутаты севастопольского парламента выражают соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого - офицерам силовых структур, погибших 28 августа в Дагестане во время контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

По данным источника в силовых структурах Севастополя, оба офицера - севастопольцы, служившие ранее в Центре спецопераций "А" Службы безопасности Украины, а с присоединением Крыма к России приняли присягу на верность РФ. Во время службы в силовых структурах РФ неоднократно участвовали в сложных оперативно-боевых мероприятиях на территории Северного Кавказа. За мужество офицеры отмечены наградами.

 

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