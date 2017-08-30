Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу

Происшествия
30 августа, 22:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Полиция не исключает версию, согласно которой осквернение памятника произошло в рамках кампании по сносу монументов, начавшейся после волны насилия в Шарлотсвилле

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Один из памятников Христофору Колумбу (1451-1506 годы), открывшему Америку в 1492 году, осквернен в Нью-Йорке. Как сообщила газета New York Post, неизвестные обезглавили бюст, установленный в парке района Йонкерс в 1,6 км от границы с Бронксом.

Галерея
6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Голова бюста была обнаружена позднее в пластиковом пакете в том же парке. Расследованием инцидента занимается полиция Йонкерса, которая считает, что это было дело рук хулиганов из числа местных подростков. Не исключена версия и кампании сноса памятников, начавшейся после волны насилия в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал рассмотреть вопрос о целесообразности демонтажа памятников Христофору Колумбу, отреагировав на предложения, которые были озвучены на прошедшем в городе митинге, организованном спикером городского совета Мелиссой Марк Виверито и другими представителями Демократической партии США. На нем Виверито, в частности, предложила рассмотреть возможность демонтажа монумента Колумбу поскольку он, по ее мнению, был "противоречивой фигурой", и его статуя может оскорблять чувства многих людей, в том числе тех, кто, как и она, являются выходцами из стран Карибского бассейна.

Главный памятник Колумбу в Нью-Йорке водружен на колонну, установленную на Колумбус-серкл близ Центрального парка на Манхэттене.

Ранее Де Блазио распорядился в течение 90 дней провести проверку всех монументов Нью-Йорка, в ходе которой каждый из них будет проанализирован с точки зрения повода для разжигания ненависти. Решение было принято на фоне развернувшейся в США масштабной кампании по борьбе с памятниками участникам Гражданской войны в США (1861-1865 годы) на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом для нее стали события в Шарлотсвилле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
4
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
5
Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
6
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама