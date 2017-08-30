NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Один из памятников Христофору Колумбу (1451-1506 годы), открывшему Америку в 1492 году, осквернен в Нью-Йорке. Как сообщила газета New York Post, неизвестные обезглавили бюст, установленный в парке района Йонкерс в 1,6 км от границы с Бронксом.

Голова бюста была обнаружена позднее в пластиковом пакете в том же парке. Расследованием инцидента занимается полиция Йонкерса, которая считает, что это было дело рук хулиганов из числа местных подростков. Не исключена версия и кампании сноса памятников, начавшейся после волны насилия в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал рассмотреть вопрос о целесообразности демонтажа памятников Христофору Колумбу, отреагировав на предложения, которые были озвучены на прошедшем в городе митинге, организованном спикером городского совета Мелиссой Марк Виверито и другими представителями Демократической партии США. На нем Виверито, в частности, предложила рассмотреть возможность демонтажа монумента Колумбу поскольку он, по ее мнению, был "противоречивой фигурой", и его статуя может оскорблять чувства многих людей, в том числе тех, кто, как и она, являются выходцами из стран Карибского бассейна.

Главный памятник Колумбу в Нью-Йорке водружен на колонну, установленную на Колумбус-серкл близ Центрального парка на Манхэттене.

Ранее Де Блазио распорядился в течение 90 дней провести проверку всех монументов Нью-Йорка, в ходе которой каждый из них будет проанализирован с точки зрения повода для разжигания ненависти. Решение было принято на фоне развернувшейся в США масштабной кампании по борьбе с памятниками участникам Гражданской войны в США (1861-1865 годы) на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом для нее стали события в Шарлотсвилле.