Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы

ТАСС, 30 августа. Певица Линда оказалась в числе двух человек, сбитых грузовиком МАЗ в центре Москвы. Пострадавшая была доставлена в НИИ имени Склифосовского, сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

"Гейман Светлана (настоящее имя певицы - прим. ТАСС) поступила к нам сегодня", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии здоровья певицы не уточняется.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что автомобиль "принадлежит ЗАО "Компаньон", зарегистрированному в Московской области".