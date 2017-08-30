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Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы

Происшествия
30 августа, 22:42 дата обновления: 30 августа, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Певица доставлена в НИИ имени Склифосовского

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Певица Линда

Певица Линда

© Дмитрий Копылов/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Певица Линда оказалась в числе двух человек, сбитых грузовиком МАЗ в центре Москвы. Пострадавшая была доставлена в НИИ имени Склифосовского, сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

"Гейман Светлана (настоящее имя певицы - прим. ТАСС) поступила к нам сегодня", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии здоровья певицы не уточняется.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что автомобиль "принадлежит ЗАО "Компаньон", зарегистрированному в Московской области".

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