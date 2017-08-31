Молодой человек ранен в результате стрельбы в центре Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские ищут неизвестных, один из которых ранил молодого человека из травматического пистолета на Тургеневской площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 00:30 мск на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе введен план "Перехват".