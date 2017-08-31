Молодой человек ранен в результате стрельбы в центре Москвы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские ищут неизвестных, один из которых ранил молодого человека из травматического пистолета на Тургеневской площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 00:30 мск на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в городе введен план "Перехват".