Аэропорты Хьюстона, пострадавшего от шторма "Харви", частично возобновили работу

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Два крупных аэропорта Хьюстона (штат Техас) частично возобновили работу, которая была остановлена из-за тропического шторма "Харви". Об этом сообщили в среду представители воздушных гаваней города.

Международные аэропорты имени Джорджа Буша и Уильяма Хобби частично открылись после 16:00 по местному времени (00:00 мск, четверг). Ранее со взлетно-посадочных полос полностью откачали воду.

Как отмечается, пассажирские перевозки возобновлены в крайне ограниченном объеме.

Авиакомпания United Airlines заявила, что намерена в среду отправить три рейса в аэропорт имени Джорджа Буша. В обычные дни United Airlines отправляет около 480 рейсов из этой воздушной гавани и столько же обратно.

Операторы аэропортов Хьюстона рекомендуют пассажирам проверять статус рейса. Они напоминают, что многие дороги вокруг города до сих пор небезопасны для движения транспорта, поэтому выезжать следует заранее.