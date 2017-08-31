СМИ: на юго-востоке Бразилии столкнулись 36 автомобилей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и 20 пострадали в результате столкновения 36 автомобилей на шоссе в юго-восточной части Бразилии. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

ЧП произошло в районе населенного пункта Жакареи на трассе, соединяющей Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Как сообщают очевидцы, причиной инцидента стал лесной пожар, из-за которого дорогу заволокло дымом. В результате ДТП два грузовика и 14 легковых автомобилей сгорели дотла.

Спасатели продолжают работать на месте инцидента. Движение по трассе в направлении Рио-де-Жанейро полностью перекрыто.