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СМИ: на юго-востоке Бразилии столкнулись 36 автомобилей

Происшествия
31 августа, 3:24 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 31, августа. /ТАСС

В результате аварии два человека погибли, еще 20 пострадали

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и 20 пострадали в результате столкновения 36 автомобилей на шоссе в юго-восточной части Бразилии. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

ЧП произошло в районе населенного пункта Жакареи на трассе, соединяющей Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Как сообщают очевидцы, причиной инцидента стал лесной пожар, из-за которого дорогу заволокло дымом. В результате ДТП два грузовика и 14 легковых автомобилей сгорели дотла.

Спасатели продолжают работать на месте инцидента. Движение по трассе в направлении Рио-де-Жанейро полностью перекрыто.

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