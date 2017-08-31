Шторм "Харви" ослаб до категории тропической депрессии

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Шторм "Харви", бушующий на юге США, ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщила в среду Национальная метеорологическая служба страны.
По ее данным, шторм находится в 15 км к юго-западу от города Александрия (штат Луизиана) и продолжает движение вглубь континента. Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет около 15 м/с.
При этом синоптики отмечают, что дожди, вызванные штормом, продолжатся в восточном регионе Техаса, а также на западе Луизианы.
Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом. При снижении скорости ветра до 17,4 м/c явление классифицируется как тропическая депрессия.