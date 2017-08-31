AP: мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Мужчина застрелил полицейского и ранил еще двоих в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, перестрелка произошла в здании одного из отелей. Заместитель шерифа получил ранения и позже скончался. Раненые полицейские были госпитализированы.
Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, но после погони был задержан. Он также получил ранения.
Правоохранительные органы расследуют происшествие.