AP: мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Мужчина застрелил полицейского и ранил еще двоих в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, перестрелка произошла в здании одного из отелей. Заместитель шерифа получил ранения и позже скончался. Раненые полицейские были госпитализированы.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, но после погони был задержан. Он также получил ранения.

Правоохранительные органы расследуют происшествие.