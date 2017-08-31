В зоне бедствия в Техасе орудуют грабители в форме министерства внутренней безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Мошенники в форме сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ) США объявились в Хьюстоне (штат Техас) и его пригородах. С таким предупреждением выступило в среду одно из подразделений МВБ, занимающееся расследованиями и привлеченное к операциям по эвакуации пострадавших в результате тропического шторма "Харви".

"Поступают тревожные доклады о лицах, выдающих себя за специальных агентов отдела расследований МВБ. Они обходят жилые районы Хьюстона и его окрестностей, говорят жителям, что они должны эвакуироваться, чтобы потом грабить пустые дома", - подчеркивается в уведомлении.

Министерство перечислило меры предосторожности, призванные пресечь подобные правонарушения. Сотрудники ведомства, дислоцированные в зоне стихийного бедствия на юге Техаса, обязаны иметь на форме шевроны с надписью "спецагент" и служебное удостоверение. Жильцам, которых выселяют принудительно, следует просить предъявлять такие удостоверения и убеждаться в наличии шевронов. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на то, что сотрудники МВБ чаще всего совершают обход домов в сопровождении сотрудников местных органов правопорядка.

Ранее сообщалось, что власти Хьюстона и ряда округов арестовали 14 человек по обвинению в грабежах во время стихийного бедствия. Начальник управления полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщил об аресте банды преступников за грабежи и заявил о том, что такие действия будут жестко пресекаться.